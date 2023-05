La Perugia FisOrchestra, vent'anni dopo

L'emozione è quella di un debutto, ma sarebbe più giusto parlare di un ritorno. Dopo vent'anni, si è ricomposta la Perugia FisOrchestra; ha cambiato nome - ora si chiama Accordion Perugia Ensemble - ma le persone sono le stesse, con qualche anno in più. Unite, oggi come ieri, dalla stessa passione per la musica e dal maestro Filippo Maria Moretti.

Nel servizio di Massimo Angeletti, le parole dello stesso Filippo Maria Moretti