L'anguilla a rischio estinzione

Altro stop alla pesca fino al 30 giugno. L'anguilla è a rischio anche nel Trasimeno: in 20 anni la popolazione si è ridotta del 90%. Il passo successivo - dicono gli esperti - è quello dell'estinzione. A minacciare la specie bracconaggio e cambiamenti climatici, ma anche la sua biologia. Per riprodursi affronta un unico viaggio di 7 mila chilometri nel mar dei Sargassi per ritornarvi dopo averlo lasciato alla nascita e aver trascorso tutta la sua vita, 9 anni per il maschio e 12 per le femmine, in un fiume o in un lago. Al Trasimeno le anguille vengono immesse e per poterlo fare bisogna rilasciare poi una percentuale di pescato nel mare, per non compromettere la specie.

Una speranza viene da un progetto europeo di conservazione della specie, con un budget di 5 milioni e mezzo di euro, che vede in campo nove partner di varie università e regioni, di diversi parchi e anche di un istituto di ricerca ellenico, tutti accomunati dall'intento di intraprendere azioni mirate per immettere milioni, se non miliardi, di piccoli nelle valli e nei bacini.