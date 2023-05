Baby gang aggredisce e rapina due coetanei: tre arresti

Gli hanno dato appuntamento alle 22 nel parcheggio della scuola elementare di San Martino in Colle. Appena arrivato, gli sono balzati addosso da dietro colpendolo con un casco e, una volta a terra, hanno continuato a picchiarlo con calci e pugni. Botte anche all'amico arrivato in suo soccorso. Hanno agito come una baby gang organizzata i tre 17enni che non avevano, però, fatto i conti con due poliziotti fuori servizio che hanno visto la scena e non hanno esitato a intervenire. È successo sabato sera: vittime un 18enne e l'amico, finiti entrambi in ospedale con una ventina di giorni di prognosi. Il gancio era stato un annuncio sui social postato dalla vittima per l'acquisto di alcune sigarette elettroniche. A rispondere, uno dei 17enni che ha concordato l'appuntamento nel parcheggio allo scopo di rapinarlo.

Dopo l'agguato, infatti, i tre hanno strappato al 18enne le sigarette elettroniche e il portafogli. La fuga è stata però bloccata dagli agenti che, nel frattempo, hanno chiesto l'intervento delle volanti. I tre minorenni, tutti con precedenti di polizia, sono stati portati in questura. Perquisiti, è stata loro sequestrata sia la refurtiva che il casco usato per l'aggressione. Sentito il procuratore del tribunale dei minorenni, Flaminio Monteleone, sono stati arrestati in flagranza per rapina pluriaggravata in concorso e denunciati a piede libero per lesioni aggravate. Poi sono stati portati nelle rispettive abitazioni, in attesa dell'udienza di convalida.

