Caro affitti per gli studenti, la replica dell'Adisu

Replica immediata della Regione dopo la manifestazione di ieri dell'Unione degli Universitari in Piazza Italia contro il caro affitti e la mancanza di alloggi studenteschi. Partita da Milano, la protesta ha toccato tutta Italia, con tende piantate in segno di dissenso contro la politica nazionale e delle Regioni. In Umbria - questa è l'accusa degli studenti universitari - non si è varato un piano di investimento strutturale per il diritto allo studio e la doverosa ristrutturazione degli immobili dell'Adisu si è protratta più del necessario. Accuse a cui la stessa Adisu ha voluto rispondere punto su punto.

