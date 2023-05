Piano della Regione per le liste d'attesa: le critiche dalla Cgil

"Un grande regalo alla sanità privata", cui vengono affidate risorse che dovrebbero invece servire a rafforzare strutturalmente il sistema sanitario regionale pubblico. Così la Cgil dopo la delibera di giunta regionale per lo smaltimento delle liste d'attesa, che appalta di fatto il 70% di esami e screening arretrati ai centri privati. Una politica regionale fallimentare per la segretaria regionale Maria Rita Paggio, dato che non risolve strutturalmente i problemi del sistema sanitario pubblico. La ricetta, secondo Cgil, passa invece per l'eliminazione del numero chiuso alle facoltà di Medicina, rendendo le professioni più attrattive per i giovani grazie a dignità lavorativa e salariale.

Nel servizio di Valentina Antonelli, montato da Francesco Battistelli, le parole della stessa Maria Rita Paggio