Piscine dello stadio. Class action per i rimborsi

Class action dell'associazione ‘Codici - Centro diritti del cittadino’ a tutela degli utenti che hanno acquistato l'abbonamento alle piscine dello stadio ma non ne hanno usufruito a causa dell'improvvisa chiusura dell'impianto. Duecento persone - altre se ne aggiungeranno - chiedono il rimborso finora negato. L'attività si è fermata nel gennaio 2022 per le difficoltà economiche del gestore che, secondo l'associazione Codici, non possono essere scaricate sul cittadino.

Nel servizio di Antonio Barillari, le parole di Massimo Longarini (segretario Associazione Codici Umbria)