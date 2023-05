La giornata internazionale dell'infermiere. In Umbria sono 7.800

Sono 7.800 gli infermieri in Umbria. Si tratta di una professione che è cambiata negli anni, soprattutto dopo la pandemia. Gli operatori sanitari sono un punto di riferimento per il paziente, in primo piano l'aspetto di assistenza e cura. La giornata internazionale dell'infermiere, istituita nel 1965, è stata celebrata a Perugia alla sala dei Notari. Il futuro prossimo vede lo svincolo dal diritto di esclusività. Un cambiamento definito epocale dal presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Perugia, Nicola Volpi. Altra importante novità è l'introduzione dell'infermiere di famiglia e di comunità, con competenze specialistiche nelle cure primarie e per aiutare a gestire disabilità croniche.

Nel servizio di Giulia Monaldi, montato da Lorenzo Papi, le parole dello stesso Nicola Volpi