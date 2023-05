Tutta la passione del 21esimo Giro podistico dell'Umbria

È l'unica corsa podistica a tappe nel panorama regionale e da 21 anni rappresenta un appuntamento imperdibile per i più forti rappresentanti della specialità, provenienti da tutto il centro Italia. Il giro podistico dell'Umbria può vantarsi, tra le altre cose, di essere stata la sola gara che non si è mai interrotta durante gli anni della pandemia. Forse anche per questo continua a riscuotere un grande successo tra i protagonisti e gli appassionati, che in questa edizione 2023 hanno dato vita a tappe esaltanti e non prive di colpi di scena. Complici anche i percorsi, accuratamente selezionati dal comitato organizzatore, l'Atletica Pro Loco Capanne: dai vigneti di Montefalco alla Valtopina, passando per il monte Peglia e concludendo il tutto alle pendici del Subasio.

Quattro tappe molto combattute, soprattutto in campo maschile dove il favorito Leonardo Grilli dell'Atletica Umbertide è stato condizionato da un infortunio, che ha permesso a Riccardo Ridolfi della 2S Spoleto di prendere quel vantaggio necessario a concludere il Giro al primo posto. 25 i secondi che alla fine hanno separato i due atleti. Mentre sul versante femminile c'è stato un autentico dominio, quello di Cristina Mercuri della Winner Foligno, vincitrice di tutte e quattro le tappe.

Nel servizio di Luca Pisinicca, le parole del presidente dell'Atletica Capanne Sauro Mencaroni e dei due vincitori, Cristina Mercuri e Riccardo Ridolfi