Spinta sull'idrogeno

Sviluppare tecnologie innovative per lo stoccaggio dell'idrogeno ed identificare soluzioni tecnologiche per il suo trasporto e la distribuzione. In questo modo l'idrogeno potrà diventare il protagonista principale dell'energia pulita, superando le attuali difficoltà tecniche. E' il tema al centro del progetto finanziato dal PNRR presentato alla Facoltà di Ingegneria di Perugia.

Per gli esperti l'idrogeno è fondamentale per contribuire alla transizione ecologica verso l'uso di energie rinnovabili. Grazie all'intervento di partner industriali, il progetto ha l'obiettivo di fornire a breve una realtà utilizzabile dalle aziende che consumano più energia.



Nel servizio di Osvaldo Baldacci le interviste a Franco Cotana, responsabile progetto UniPg Ciriaf, e Laura Bizzarri di AizoOn Technology Consulting