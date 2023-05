Una speranza per la Casa delle musiche

Quando era stata inaugurata, nel 2014, dopo un discusso cantiere durato oltre 15 anni e costato anche un'indagine della Corte dei conti, la Casa delle musiche avrebbe dovuto ospitare corsi di formazione, sale prove, sale registrazioni e sale per concerti. Un gioiello in un quartiere difficile come quello di Borgo Bovio. Otto anni e decine di denunce dopo, il degrado di questo progetto mai nato potrebbe essere arrivato alla fine. Sarà aperto infatti venerdì il cantiere per la ristrutturazione completa della struttura, nel frattempo vandalizzata e divenuta luogo di bivacco. Costo dei lavori, 500mila euro, garantiti dai fondi Pnrr per la rigenerazione urbana.

Nel servizio di Massimo Solani, le parole del responsabile unico per il procedimento Matteo Bongarzone