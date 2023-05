Tct, dal 21 maggio 51 licenziamenti

Tct ferma le attività produttive e avvia la procedura di licenziamento collettivo. Stamattina presidio dei lavoratori sotto palazzo Spada, proprio nel giorno di chiusura della campagna elettorale. Ieri pomeriggio, subito dopo l'assemblea in azienda, Tct ha inviato ai sindacati la pec di licenziamento. Cgil, Cisl e Fismic hanno dichiarato lo stato di agitazione e assemblea permanente. Riguardo l'acquisizione di Tct da parte di Ast, promessa da Arvedi ai lavoratori, per ora nulla di fatto. Domani nuovo presidio dei lavoratori in concomitanza con la partenza dell'ottava tappa del Giro d'Italia.

Nel servizio di Antonio Barillari, montato da Sergio Gisti, le parole di Emilio Trotti (segretario Fim Cisl Umbria), Daniele Moretti (segreteria Fiom Cgil Terni) e Giovacchino Olimpieri (segretario generale Fismic Terni)