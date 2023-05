Una medaglia per la donazione di organi

È un messaggio importantissimo quello che porta con sé Marta Nizzo, tennista tuderte pluricampionessa iridata nella categoria trapiantati. Marta (fresca 40enne) ha collezionato sei medaglie d'oro tra mondiali ed europei, senza contare gli argenti e i bronzi. Questo percorso è partito una dozzina di anni fa, dopo l'operazione che le ha cambiato la vita.

L'ultimo successo, recentissimo, è quello ai World Transplant Games di Perth, in Australia, dove la delegazione italiana ha ottenuto un ottimo quinto posto nel medagliere. Marta ha conquistato l'ennesimo oro, superando in finale Galina Ivanova, atleta di Singapore, col punteggio di 4-2, 4-2. Lei, in ogni caso, dedica tutti i successi ottenuti in carriera al suo donatore. E non perde occasione di sottolineare l'importanza del consenso alla donazione degli organi. Un semplice gesto che può fare veramente la differenza.

Servizio di Alessandro Catanzaro, montaggio di Luca Ciurnelli