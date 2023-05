Da Petrignano a Bucarest inseguendo un sogno

‘Copil minune’. Significa ‘ragazzo prodigio’ in romeno ed è un'espressione che ben si adatta a Michele Iannucci, 29enne di Petrignano d'Assisi che lavora per la nazionale di calcio di Bucarest come match analyst. Michele è arrivato fin qui spinto da una grandissima passione per il calcio, che lo accompagna fin da bambino. E così, in pochi anni ha bruciato le tappe, conseguendo due lauree e un master in management dello sport. Più un'abilitazione come mental coach e il patentino Uefa B.

Dopo aver allenato le giovanili del Perugia e aver collaborato con le academy di Udinese e Barcellona, a soli 25 anni Michele è stato il vice di Vincenzo Torrente sulla panchina del Gubbio in Serie C. E gli è anche capitato di guidare i rossoblù quando il mister era squalificato. Dopo la stagione a Gubbio, è arrivata la grande occasione, seppur in un ruolo diverso. Col Cluj Michele ha esordito in Europa League e ha vinto campionato e supercoppa. Quindi il doppio passaggio: prima alla Steaua Bucarest e poi in nazionale.

Attualmente, il nostro uomo è impegnato nelle qualificazioni a Euro 2024. L'esordio è stato ottimo: due vittorie in due partite. L'ambizione di Michele, pur entusiasta di questa esperienza, è però quella di poter tornare un giorno in Italia come allenatore.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montato da Sergio Gisti, le parole dello stesso Michele Iannucci