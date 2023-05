Tragedia sul Gran Sasso: muore sci alpinista di Orvieto

Tragedia sul Gran Sasso nella tarda mattinata di domenica. Uno sci alpinista orvietano di 51 anni, Fabio Racanella, è morto precipitando da un canalone sul Corno Grande, a circa 2.700 metri di altitudine. Un paio di testimoni hanno assistito all'incidente fatale. Racanella, sportivo esperto, tanto da essere anche socio e istruttore del Cai di Orvieto, ha improvvisamente perso il controllo degli sci, cadendo per decine, forse anche centinaia di metri lungo la parete rocciosa.

Inutile l'intervento del 118, arrivato immediatamente con l'elicottero. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo e, a quel punto, hanno trasferito il corpo all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Ora questo è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Anche se la dinamica dei fatti appare chiara, la Procura di Teramo ha infatti affidato le indagini ai carabinieri, come atto dovuto.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, montato da Simone Pelliccia, le parole del presidente del soccorso alpino abruzzese Daniele Perilli