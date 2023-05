Fontivegge, degrado e microcriminalità

Prostitute in attesa di clienti in via canali, a due passi dalla sede dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate, tossicodipendenti in cerca di una dose. Un giovane ci minaccia con una bottiglia di vetro rotta in mano. Una mattinata qualsiasi nel quartiere di Fontivegge, a Perugia, dimostra che l'emergenza sicurezza è quantomai reale e non solo al calare del buio.

Le forze dell'ordine ci sono. Una volante della polizia è impegnata in controlli continui e identifica diverse persone nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Presidiato anche il piazzale di fronte al locale etnico di via Campo di Marte che proprio ieri, dopo una lunga serie di risse ed episodi violenti è stato chiuso definitivamente dalla prefettura di Perugia. Poi ci sono residenti e commercianti, che non si arrendono al degrado.

Li ha intervistati Riccardo Milletti