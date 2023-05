Le previsioni del tempo

La circolazione atmosferica su gran parte del nostro continente e sul Mar Mediterraneo continua ad essere blandamente depressionaria, questo significa che il tempo, anche se decisamente migliorato rispetto alla settimana scorsa, continuerà ad essere instabile. E lo sarà anche sull’Umbria, specie nel pomeriggio, sulle aree interne ed appenniniche e sui settori centro-meridionali umbri. Questa mattina il cielo è poco o parzialmente nuvoloso, con ancora qualche foschia sulle nostre valli e pianure ma in rapido dissolvimento. Tuttavia nelle prossime ore la nuvolosità tenderà ad aumentare, a partire dalle zone montuose, con primi rovesci di pioggia e temporali già a metà giornata che poi, nel pomeriggio, interesseranno, a carattere sparso, soprattutto i settori centro meridionali e, in modo più isolato, anche il resto della regione. Rapido miglioramento in serata. Le temperature, aumentate ieri, resteranno stazionarie su valori in linea con le medie del periodo. I venti soffieranno deboli o moderati nord-orientali. Domani situazione ed evoluzione molto simili, con l’instabilità pomeridiana che però tenderà ad interessare un po’ tutta la regione. Le temperature saranno quasi stazionarie, con venti deboli di direzione variabile.