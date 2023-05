Riapre la strada tra Marmore e Piediluco

Riaprirà nel pomeriggio la strada provinciale 79 ternana, chiusa al traffico fra Marmore e Piediluco dal 20 marzo scorso, quando un masso di circa otto tonnellate si è staccato dal costone della montagna che sovrasta la carreggiata, danneggiando la sede stradale e terminando la sua corsa su un terreno sottostante, fortunatamente senza investire nessuno. Nei giorni scorsi la ditta incaricata dei lavori dalla Provincia di Terni ha concluso le operazioni di messa in sicurezza del costone roccioso, con l'installazione di barriere di protezione e reti paramassi, su un fronte impervio lungo circa 40 metri e ad un'altezza di oltre 100 metri dalla provinciale. Lavori che hanno richiesto l'impiego di personale speleologico specializzato e l'intervento di un elicottero per il trasporto del materiale in altezza in luoghi altrimenti inaccessibili.

Nel servizio di Massimo Solani, le parole di Marco Serini (dirigente dell'Area tecnica della Provincia di Terni) e della presidente della Provincia Laura Pernazza