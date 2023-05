Medici nel mirino, 141 aggressioni in Umbria nell'ultimo anno

Nel 2022 sono state 141 le aggressioni nei confronti dei sanitari nelle due aziende ospedaliere dell'Umbria, quasi 100 in più rispetto all'anno precedente. Una violenza dilagante, in Umbria come nel resto d'Italia, e che, purtroppo, può essere anche essere fatale. Come è successo a Barbara Capovani, la psichiatra 55enne aggredita e uccisa da un ex paziente, a Pisa, all'uscita dal lavoro. A quasi due settimane dal femminicidio, avvenuto il 21 aprile, sono state organizzate fiaccolate in tutta Italia in suo ricordo, anche a Perugia e a Terni.

Organizzate dagli ordini dei medici di Terni e Perugia e dalla società italiana di psichiatria, davanti ai rispettivi ospedali, alle fiaccolate hanno partecipato medici, infermieri e istituzioni. I sanitari chiedono di intervenire, anche con strumenti normativi, a tutela della sicurezza sul luogo di lavoro. Cruciale è il nodo della gestione dei pazienti, soprattutto quelli psichiatrici, autori di reato.

Nel servizio di Dario Tomassini, l'intervista a Lorella Fioriti, vicepresidente dell'Ordine dei medici della provincia di Terni. Montaggio di Valter Pasqualini.