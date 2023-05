Il torchio de "I Promessi Sposi"

E' un rapporto profondo quello tra Foligno e l'arte della stampa. E' qui che, nel 1472, vide la luce la prima copia stampata della Divina Commedia, ad opera di un allievo di Gutemberg: il prototipografo Johannes Numeister. Seppur per vie traverse, la città umbra è legata anche a un altro capolavoro della letteratura: I Promessi Sposi. In una storica tipografia del centro, una sorta di piccolo museo, è infatti conservato uno dei torchi originali utilizzati a Milano per realizzare la seconda e definitiva edizione del romanzo del Manzoni. Per capire come il macchinario sia arrivato in Umbria, bisogna ripercorrere una serie incredibile di vicende legate a "Lucifero", rivista anconetana diffusa negli ambienti mazziniani e garibaldini.