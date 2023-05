Gli appuntamenti del weekend

Dopo 3 anni di pausa a Villa Fidelia, a Spello, torna 'I giorni delle rose', attraverso il tema 'Le rose e il sol del Levante'. Quest'anno, sarà il Giappone la nazione ospite. Da oggi a domenica.

Oggi alle 17:30, a Perugia, presso la Sala delle Colonne, presentazione della pubblicazione: 'L'impronta dell'acqua. il Trasimeno tra arte e scienza'. L'evento è l'ultima fase del progetto artistico e scientifico sviluppato con Roberto Ghezzi, promosso da Arpa Umbria e sostenuto da Fondazione Perugia.

A Monte Santa Maria Tiberina, nelle sale del castello Bourbon, torna 'Artisti al Monte'. Mostra collettiva a ingresso libero su tutte le forme d'arte. Sabato e domenica dalle 10 alle 20.

Sabato alle 20,30 presso il teatro Morlacchi di Perugia concerto di chiusura della stagione degli Amici della Musica con l'Orchestre des Champs -Elysees, In programma: Mozart e Beethoven.

Ancora sabato alle 21, all'Auditorium San Domenico di Foligno, arriva la prestigiosa Orchestra di Padova e del Veneto con un programma interamente dedicato a Mozart. Solista Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia.

"La Salute Scende in Piazza" domenica a Perugia in Piazza 4 Novembre dalle 9 alle ore 18. Il Segretariato Italiano Studenti Medicina organizza numerose attività per la promozione della salute e la prevenzione, sia per adulti che per bambini.