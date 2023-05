Gli appuntamenti per oggi

Per il festival Arte e fede di Orvieto nella Sala Eufonica della Biblioteca "Luigi Fumi" alle 16 si proietta "Godland" di Hlynur Pálmason. Introduzione del critico cinematografico Valentino Saccà.



Alla biblioteca degli Arconi di Perugia alle 17.30 presentazione del libro di Lamberto Fornari «Il vescovo e il re. Cause e conseguenze della battaglia di Hastings» Con letture di Roberta Coletti



Il re lucertola dei leggendari Doors protagonista invece alle 18 alla Biblioteca Sandro Penna di Perugia con la presentazione del libro di Riccardo Lestini: "People are strange: un poeta di nome Jim Morrison"



Alle 21 all'Auditorium di San Domenico a Foligno il tango come ballo e cultura nello spettacolo EL TANGO: MITOLOGIA DI MUSICA E PAROLE di SERGIO MUNIZ e TANGO SONOS. Regia di Francesco Facciolli



Alle 22 al FAT - Art Club di Terni "What Are People For?". A cosa servono le persone? Progetto di musica dance distopica tra vibrazioni hip-shake e contenuto oscuro e provocatorio.