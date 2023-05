Gli appuntamenti per oggi in Umbria

Perugia. Oggi alle 17.30 visita guidata nel complesso di Santa Giuliana. A seguire dialogo sulla Giustizia tra il procuratore Raffaele Cantone e il presidente della Camera penale Marco Angelini

A Calvi dell'Umbria via alla Festa di San Pancrazio con la messa delle 18 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Appuntamenti previsti fino a domenica 21 maggio.

Proseguono a Narni gli eventi per la Corsa all'Anello. Alle 21.30 in Cattedrale “De Cereis et Palii Offerendi” alla presenza del vescovo Soddu.

Parte oggi fino al 6 maggio a Spoleto l'International Dance Competition. Al Teatro Gian Carlo Menotti giovani ballerine e ballerini da tutto il mondo. Presidente della giuria l'étoile Eleonora Abbagnato