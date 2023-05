Gli appuntamenti di oggi

- Nell'ambito del Riverock Festival, alle 21 al teatro Caio Melisso di Spoleto è in programma l'esibizione di Raffaello Corti, in arte Faccestamagia: l'anti-mago che incarna gli esatti opposti di ogni stereotipo sui prestigiatori.

- Alla stessa ora, al PalaBarton arriva Checco Zalone col suo nuovo spettacolo, "Amore+Iva", scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Musica, racconti, e imitazioni nel consueto stile dissacrante del protagonista.

- Al teatro Lyrick di Santa Maria degli Angeli, sempre alle 21, suona Niccolò Fabi. Unica data umbra del "Meno per meno tour", con un concerto in due parti; nella seconda entra in scena l'orchestra del maestro Enrico Melozzi.

- Prima, alle 18.30, presso la libreria PopUp in piazza Birago a Perugia, c'è la presentazione del libro Lusaka di Diego Mwanza Cassinelli, pasticcere che vive da 12 anni in Zambia, dove porta avanti progetti di sviluppo di comunità.