Gli appuntamenti per oggi

- A Città di Castello, da oggi a venerdì c'è la 24esima edizione del concorso musicale nazionale "Enrico Zangarelli", dedicato alle scuole, con esibizioni di orchestre e cori presso il Teatro comunale e altri luoghi di pregio.

- Nella sala Digipass della Biblioteca comunale di Castiglione del Lago, alle 18, incontro col pubblico per Manlio Castagna, apprezzato scrittore e regista che ha firmato opere come "Petrademone" e il "Il viaggio degli eroi".

- A Narni, nell'ambito degli eventi per la Corsa all'anello, a partire dalle 21.30 va in scena "Fra' Ginepro de Lavigna peregrino a Compostela", un suggestivo spettacolo itinerante per le vie della città con Andrea Mengaroni.

- Bastia Umbra celebra la Festa della mamma in biblioteca. Appuntamento alle 17 con "Mamma Leggimi una Storia": letture e laboratori a cura delle volontarie di "Nati per Leggere", più le coccole di dolcezza dell'Associazione Casa Chiara.