In Umbria l'occupazione non cresce

Tornano ad aumentare gli occupati e le persone in cerca di lavoro in Italia nel 2022, in Umbria invece il dato rimane stabile.

Il trend di diminuzione dei cosiddetti inattivi, presumibilmente per il rientro sul mercato di persone fuoriuscite durante la pandemia o per l'ingresso di nuove figure costrette anche dalla perdita di valore dei redditi, insomma, da queste parti non trova conferma. A metterlo in luce è l'ultima analisi dell'Agenzia Umbria Ricerche che parte da un contesto umbro per il quadriennio a cavallo della pandemia (2019-2022) composto da un calo pronunciato di forze lavoro e di un aumento di persone inattive.

Nella fascia lavorativa 15-64 anni la ripresa della forza lavoro, conclamata in Italia e soprattutto al Centro-Nord, in Umbria è solo accennata. E questo - secondo l'analisi di Aur - perché nella regione è stata, da un lato, più contenuta la contrazione degli inattivi, dall'altro, più accentuato il calo della popolazione in età lavorativa.

Insomma nel 2022 in Umbria tornano a diminuire di un po' gli occupati e a crescere i disoccupati, mentre le forze di lavoro potenziali, esplose nel 2020, continuano la loro discesa, iniziata nel 2021, riportando il mercato verso un assetto più fisiologico.

Per la cronaca, la perdita di occupati umbri interessa soprattutto la fascia 25-49 anni, e nella regione si segnala una contrazione pronunciata tra i 25-34enni.

La fotografia scattata di Aur è anche quella di un lavoro in Umbria sempre più dipendente (soprattutto al maschile), mentre prosegue il declino di quello autonomo e la crescita di quello a termine, soprattutto per le donne. Cala il part-time ed è un lavoro sempre più istruito ma solo al maschile.

Servizio di Carlo Angeletti, montaggio di Paolo Canestri