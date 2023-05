Al Leopark il primo cucciolo di binturong

Manila ha cinquanta giorni ed è nata al Leopark di Gualdo Cattaneo. E' l'ultima arrivata della grande famiglia dell'allevatore Leonardo Boccanera. Battezzata così per via delle sue origini del sud est asiatico, Manila è la prima della sua specie a venire al mondo proprio nel parco umbro.

Il muso da orsacchiotto e la coda prensile sono i tratti principali del cucciolo, che si nutre principalmente di frutta e verdura, ma non disdegna le proteine animali. Il gatto ursino - o binturong - è oggetto di un programma di riproduzione di specie a livello europeo, contesto in cui è nata la piccola.

Manila è stata presentata a un piccolo pubblico all'interno del parco. Qui è stata visitata e le è stato applicato un chip, fondamentale per il monitoraggio della specie, che è a rischio di estinzione.

Servizio di Valentina Antonelli, montaggio di Francesco Battistelli. Interviste al titolare del Leopark e allevatore Leonardo Boccanera e al medico veterinario William Magnone