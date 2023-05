Sicurezza alla guida, il parere di Aci

L'imprudenza il nemico numero uno sulle strade. L' Aci si mobilità con iniziative di sensibilizzazione formazione per agire sul fronte della sicurezza. Troppo lunga la lista degli incidenti così come quella delle vittime. E allora ognuno deve fare il suo. L'Automobile club italiano entra nelle scuole per educare alla guida. Fondamentale però anche lo stato delle strade su cui viaggiamo: buche, dossi, cantieri rendono la guida una corsa ad astacoli dove la distrazione diventa fatale. La situazione in Umbria non è omogenea.

A Buongiorno Regione Erika Baglivo ha intervistato il presidente dell'Automobile Club Italiano Perugia Ruggero Campi