Agroalimentare umbro, contrastare le frodi su cibo e alimentazione

La bellezza dell'agroalimentare italiano è una grande risorsa per il Paese ma ha bisogno di essere tutelata. E' il tema del convegno che si è svolto all'Università di Perugia, promosso da Coldiretti e Arma dei Carabinieri che con il Comando per la Tutela Agroalimentare è impegnata nel contrasto alle frodi su cibo e alimentazione. L'agricoltura costituisce una parte essenziale della ricchezza italiana, un comparto da 545 miliardi di valore e 60 miliardi di export. L'importante apporto economico non esaurisce però il ruolo degli agricoltori, il cui lavoro è essenziale per il paesaggio e la difesa del territorio e dell'ambiente, anche rispetto agli eventi climatici estremi. Anche in Umbria l'integrità del comparto va difesa dal rischio di infiltrazioni criminali.



Nel servizio di Osvaldo Baldacci, montaggio di Valeria Giulianelli, le interviste al Gen. Gerardo Iorio, Comandante Legione Carabinieri Umbria; Ettore Prandini, Presidente Coldiretti; Gian Carlo Caselli, Osservatorio Agromafie