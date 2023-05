Stasera su Rai 1 il concerto "Con il cuore"

Ultimi preparativi ad Assisi, per il grande concerto Con il cuore- Nel Nome di Francesco, che andrà in onda in diretta stasera su Rai1 e Rai Radio 1 alle 21.30. L'ormai tradizionale appuntamento di solidarietà vede ospiti di caratura internazionale di primissimo piano. Amii Stewart presenta qui la sua nuova canzone “God of Love”, ispirata alle parole di pace pronunciate da Papa Benedetto XVI davanti alle rovine delle Torri Gemelle a New York. La vicinanza a tutti è il messaggio che vogliono trasmettere anche con aiuti concreti i frati francescani che organizzano e ospitano l'evento sul Sagrato della Basilica Superiore di San Francesco. I fondi raccolti saranno destinati anche alle vittime dell'alluvione in Romagna.

E' possibile donare al 45515 fino al 15 luglio. Intanto si prepara una grande serata di spettacolo e di musica.

di Osvaldo Baldacci, montaggio di Simone Pelliccia