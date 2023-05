42esima edizione della Grifonissima

Un fiume colorato ha attraversato Perugia per la quarantaduesima edizione della Grifonissima. Alla partenza dal centro erano 657 gli atleti in gara, cui si sono aggiunti per la passeggiata non competitiva quasi settecento bambini e ragazzi da 16 scuole, e più di mille altri partecipanti. Una grande festa per tutti. Da quest'anno partner è la Fondazione Avanti Tutta, in ricordo di Leo Cenci. Per i risultati spicca il record di tre vittorie consecutive stabilito da Silvia Tamburi, che all'arrivo a Santa Giuliana ha preceduto le due gemelle Ribigini. Tra gli uomini si afferma Khalid Mokhchane, che ha percorso i dieci chilometri col tempo di 33.21, battendo allo sprint Thomas Sorci.

Nel servizio di Osvaldo Baldacci, le interviste a Federico Cenci, Silvia Tamburi, e Khalid Mokhchane