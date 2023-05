A tutela della salute mentale degli studenti

Attivare misure per tutelare la salute mentale degli studenti universitari e prevenire le condizioni di malessere e disagio. è la proposta avanzata dai giovani di Sinitra Universitaria-UDU Perugia. Secondo l'UDU tra le concause del disagio non solo aspetti contingenti ma anche quelle che loro definiscono storture del sistema universitario, quali la competizione e la richiesta di risultati in tempi standardizzati. Per analizzare il fenomeno l'UDU ha proposto agli studenti un questionario cui sono arrivate già 2700 risposte, e la strada è ancora lunga. Sui moduli, anche la possibilità di dare suggerimenti. Per migliorare l'esistente servizio di supporto psicologico, gli studenti hanno già avviato un dialogo con le istituzioni universitarie che si sono mostrate molto collaborative. Nel servizio le interviste a Nicholas Radicchi Coordinatore Sinistra Universitaria- UDU Perugia ed a Raniero Marchetti UDU Gruppo Salute Mentale.

di Osvaldo Baldacci, montaggio Francesco Saito