Il ponte che divide a metà un paese

Da una parte la farmacia per le medicine, dall'altra le poste per le pensioni. In mezzo, il ponte che divide a metà Bruna, nel Comune di Castel Ritaldi. Uno snodo strategico e senza alternative per la viabilità dello spoletano. Però da metà giugno verrà chiuso per permettere lavori di messa in sicurezza. I cittadini pensano ai disagi che la chiusura del ponte comporterà.

L'opposizione in Comune ha organizzato una raccolta firme per chiedere una soluzione alternativa.

I lavori decisi dalla Provincia prevedono la demolizione del rivestimento esterno dei pilastri e la loro ricostruzione in acciaio. Degli iniziali quattro mesi previsti, l'attivazione di squadre doppie e di lavori notturni dovrebbero portale il tempo di realizzazione dell'opera a meno di due mesi.

La presidente della Provincia Stefania Proietti afferma che la Provincia di concerto con il Comune sta cercando di fare tutto il possibile per ridurre al minimo i disagi, ma sarebbe grave non fare la manutenzione necessaria per la sicurezza di tutti.

