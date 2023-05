Proroghe appalti, presunto danno erariale a Narni

Un danno erariale da 211 mila euro. Lo contesta la Corte dei Conti dell’Umbria alla precedente Giunta comunale di Narni e ad alcuni dirigenti del Comune, in totale sono 11 le persone coinvolte, fra cui l’ex sindaco Francesco De Rebotti e l’ex assessore Lorenzo Lucarelli attualmente sindaco.

“Mancata concorrenza”, secondo il pubblico ministero Enrico Amante: fra il 2012 e il 2021 il Comune avrebbe assegnato servizi tramite affidamento diretto e proroghe con procedura illegittima, in modo reiterato e abusivo, a 2 cooperative. I servizi in questione sono quelli cimiteriali, di uscere, la pulizia degli uffici, centralino, gestione dell’info point turistico. La Corte dei Conti ricorda che è compito degli organi politici e di quelli amministrativi individuare eventuali illegittimità. Gli 11 imputati dovrebbero restituire la somma che sarebbe stata risparmiata procedendo all’assegnazione degli appalti tramite normale gara.

In attesa della sentenza, prevista nei prossimi mesi, la ricostruzione dei fatti è contestata dagli avvocati difensori degli imputati, che non forniscono informazioni e non rilasciano dichiarazioni sulla vicenda processuale prima della pubblicazione della sentenza.

Il servizio di Antonio Barillari.