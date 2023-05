In occasione della Festa della mamma, torna in piazza l'Azalea della Ricerca, distribuita dai volontari di Fondazione AIRC per la salute di tutte le donne. Un'iniziativa che si ripete da 39 anni, e che permette di raccogliere fondi a vantaggio della ricerca sui tumori femminili. I più frequenti colpiscono la mammella, il colon, i polmoni, l'utero. In Italia nel 2022 si sono riscontrati 185 mila nuovi casi di tumore, in aumento rispetto agli anni precedenti. La diagnosi precoce migliora le possibilità di cura e aumenta la percentuale di sopravvivenza. La Fondazione AIRC raccomanda di aderire ai programmi di screening, fondamentali per individuare in tempo i tumori ma troppo spesso trascurati, nel nostro paese dal 70% delle persone. La prevenzione comincia dalla nostra vita quotidiana, seguendo un'alimentazione corretta, evitando fumo e alcol e praticando attività fisica.

Nel servizio di Antonio Barillari, l'intervista a Guglielmo Sorci, ordinario di anatomia umana dell'Università di Perugia.