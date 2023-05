Oltre 362 milioni per ricostruire le scuole

La programmazione di 95 cantieri in altrettante strutture scolastiche terremotate, per un valore complessivo di lavori pari a oltre 362milioni di euro: sono i numeri riferiti nell'incontro, che si è tenuto a Palazzo Donini sede della giunta regionale, per fare il punto sulla ricostruzione delle scuole nel post sisma del 2016. Un vertice operativo al quale ha preso parte anche il Commissario Straordinario Ricostruzione Guido Castelli, oltre alla presidente della Regione, Donatella Tesei, il direttore dell'Ufficio speciale ricostruzione, Stefano Nodessi, e i sindaci dei Comuni coinvolti. Nel marzo scorso erano stati annunciati interventi nei 450 istituti delle 4 regioni terremotate e i 95 cantieri umbri, rientrano proprio in questo Piano straordinario. Ora verrà attivata una Convenzione tra Struttura commissariale e soggetti attuatori (i Comuni e le due Province) che farà riferimento ai soggetti che hanno aderito agli Accordi quadro, uno strumento che consente di attingere a liste già vidimate di operatori economici, per le varie fasi di progettazione e lavorazione.

Di Federica Becchetti, montaggio di Valeria Giulianelli