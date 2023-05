La battaglia di Laura, malata di sclerosi

Va avanti la battaglia di Laura Santi e dell'Associazione Luca Coscioni sul cosiddetto aiuto al suicidio assistito. Affetta da sclerosi multipla, Laura è in attesa di risposte in merito dal 20 aprile 2022. Giorno in cui decise di presentare all'Azienda sanitaria competente la richiesta per l'accesso alla verifica delle proprie condizioni. Da allora è passato oltre un anno, e mercoledì mattina è stata annunciata la denuncia, in Procura a Perugia, della Usl Umbria 1 per omissione d'atti d'ufficio, in quanto non avrebbe completato l'istruttoria per verificare la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito. Contemporaneamente, è stato presentato un "ricorso d'urgenza in sede civile per chiedere al giudice di ordinare all'Azienda sanitaria locale di attivare la procedura". L'annuncio in conferenza stampa, quasi in contemporanea con le precisazioni dell'Azienda sanitaria sulla questione. La Usl Umbria 1 precisa che "la pratica è stata attentamente valutata, d'intesa con la Regione. E sebbene sia in corso la riforma dei Comitati etici cui competerebbe il rilascio di pareri - si legge nella nota - ad oggi l'assenza di un provvedimento normativo dedicato del legislatore nazionale impedisce di soddisfare le esigenze manifestate dalla signora Santi". L'ultima parola ora nelle aule di giustizia.

Servizio di Federica Becchetti