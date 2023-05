Il primo ponte di vetro d'Europa

Allungare la vita delle nostre infrastrutture riducendone il bisogno di manutenzione. Per farlo serve cambiare modo di costruire e sperimentare nuovi materiali. La storia del primo ponte in Europa con armatura in vetro è stata scritta tra Umbria e Sardegna, nasce dalla collaborazione tra la Manini Prefabbricati e l'Università di Cagliari. Il ponte sorge vicino alla spiaggia di Fontanamare, nel comune di Gonnesa. I test sulle travi, realizzati nello stabilimento di Bastia Umbra, confermano una resistenza a un peso oltre due volte il consentito.

Nel servizio di Giulia Bianconi le interviste a Manuel Boccolini, della Manini Prefabbricati, Fausto Mistretta, progettista Università di Cagliari, e Pietro Cocco, sindaco di Gonnesa.