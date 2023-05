Verso il mondo del lavoro

Ridurre la distanza tra mondo del lavoro e della scuola, creando un dialogo tra ex studenti, ormai professionisti in diversi campi, e i liceali di oggi, alle prese con scelte che possono disorientare. Al centro, l'idea di start up. L'associazione Fawlts di Perugia ha organizzato da febbraio quattro incontri di formazione con alcune classi del liceo scientifico Alessi per condividere conoscenze imprenditoriali. Creatività, budget e finanziamenti, marketing. A ogni confronto gli ex studenti di Fawlts hanno invitato il fondatore di una vera impresa. Sei i progetti finali presentati.

Servizio di Giulia Bianconi, montaggio di Francesco Battistelli. Con le interviste ad alcuni studenti e al coordinatore del progetto Alessio Siena.