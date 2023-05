Peste suina, casi in aumento: dall'Umbria il monitoraggio sulla malattia

Un nuovo possibile caso di peste suina africana, stavolta arriva da Biella. Lo dovranno confermare i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche, centro di referenza nazionale per questo tipo di infezione. In Umbria la situazione è sotto controllo ma alcune stime nazionali parlano di 20 milioni di euro al mese per le mancate esportazioni. La situazione è aggravata dall'aumento della presenza dei cinghiali in contesti urbani, dove entrano in contatto con i rifiuti alimentari possibile veicolo del virus. L'istituto zooprofilattico è impegnato anche in progetti di ricerca sui vaccini, non solo contro la peste suina.

