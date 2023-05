Fiumi sotto controllo

L'Emilia Romagna e anche le Marche, stanno vivendo giorni difficilissimi per l'alluvione e per le esondazioni dei corsi d'acqua. Per quanto riguarda l'Umbria, la situazione dei fiumi è al momento sotto controllo. Vengono monitorati costantemente dai tecnici della Regione. Abbiamo seguito a Cannara le operazioni di misurazione del Fiume Topino.



Nel servizio di Antonello Brughini l'intervista a Marco Stelluti del servizio idrografico della Regione Umbria.