Trofeo Città di Assisi tra pallone e spiritualità

Umbria palcoscenico nel weekend di uno dei più importanti tornei giovanili a livello nazionale, il Tarpanelli. In vetrina le promesse del calcio italiano e a bordo campo un ospite molto speciale: Andrea Ranocchia,14 stagioni in serie A.

Inter, Juventus, Atalanta, Bologna. E poi Monza, Sampdoria, Salernitana... e Angelana, la società organizzatrice del presidente Santarelli. Si gioca nel ricordo di Lucio Tarpanelli, dirigente giallorosso di lungo corso.

Calcio e spiritualità, con la visita - prima dell'inizio del torneo - ai luoghi francescani. Con una guida d'eccezione, padre Stefano Albanesi, ex calciatore professionista (prima della chiamata del Signore) Sul prato del Migaghelli la vittoria è andata (come l'anno scorso) alla Juventus. Che ha battuto l'Inter per 1 a 0. Sugli spalti allenatori, osservatori e dirigenti di società: il Torneo Città di Assisi punto di riferimento centrale per l'intero movimento giovanile.

Nel servizio di Antonello Brughini, montato da, Francesco Battistelli, le voci di Andrea Ranocchia, ex capitano dell'Inter, Padre Stefano Albanesi e Simone Tarpanelli, organizzatore Trofeo Città di Assisi