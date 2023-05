La salute scende in piazza grazie all'impegno di 22 associazioni locali: dalla Croce rossa all'Avis, dal Chianelli all'Aucc. L'evento nel centro storico di Perugia, favorito da una bella giornata di sole, è stato organizzato dal Sism (Segretariato italiano studenti in medicina). Un modo per sensibilizzare i cittadini su un tema fondamentale, per quanto a volte trascurato.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro l'intervista a Giacoma Aleci, presidente Sism Perugia. Montaggio di Gabriele Liberati.