Boom di turisti nei luoghi di “Che Dio ci aiuti”

Approfittando del successo della fiction “Che Dio ci aiuti”, il Comune di Assisi ha promosso un itinerario turistico, su depliant, sul proprio sito e sui social, per valorizzare angoli e scorci della città che fanno da sfondo alla sesta e settima stagione della serie con protagonista Elena Sofia Ricci. Non solo i punti per così dire “classici”, ma anche e soprattutto quelli più nascosti e meno conosciuti. Come la chiesa di San Giacomo de muro rupto: un luogo con quasi mille anni di storia, legato anche alle vicende di San Francesco (qui il Poverello visse la veglia d’armi prima di partire per la crociata e poi convertirsi), dove attualmente risiedono le suore francescane angeline.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, l'intervista a Suor Silvana Baggioli delle Suore francescane angeline.