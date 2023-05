Apocalissi del nostro tempo

“Dio è morto” lo ha detto Hegel prima di Nietzsche, perché è proprio Hegel a spiegare che la storia, nella sua continua evoluzione è il trascendente inteso come ente, cioè l'insieme dei fatti e della realtà, che soppianta il trascendente inteso come essere assoluto.

Così Massimo Cacciari fornisce una lettura originale quasi dissacratoria di una delle questioni più dibattute della storia della filosofia contemporanea. Sergio Quinzio, filosofo e teologo che ha sempre avuto un rapporto dialettico con la Chiesa, risponde al grande tema del nichilismo abbracciando la fede come speranza nell'assoluto. Le apocalissi sono uno dei tratti della storia Seguiranno altri momenti di riflessione organizzati da Rocca Incontri sui grandi temi proposti dall'attualità.

Servizio di Carlo Cianetti le interviste a Massimo Cacciari e a Mariano Borgognoni, direttore della rivista Rocca.