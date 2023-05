Cascia, prima pietra dell'ospedale intitolato a Santa Rita

Un tocco di spatola per uno, da parte delle istituzioni laiche e religiose e così si dà il via alla ricostruzione del nuovo ospedale, proprio nei giorni in cui a Cascia si celebra la Santa degli impossibili. Poco meno di un anno fa venne demolito il vecchio ospedale, gravemente danneggiato dal terremoto del 2016. Oggi si riparte.

La nuova struttura, su tre piani, costerà circa 9 milioni e mezzo, avrà complessivamente 40 posti letto, di cui una ventina per la riabilitazione neuromotoria, ambulatori e primo soccorso. Sarà antisismico e quasi autonomo dal punto di vista energetico, sorgerà nell'area occupata dal precedente ospedale. La ditta costruttrice è già al lavoro e concluderà l'opera entro il 2025.

Nel servizio di Carlo Cianetti le interviste alla presidente Donatella Tesei e al sindaco Mario De Carolis. Montaggio di Federico Fortunelli.