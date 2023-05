Svelato il Palio della Sfida

Eccolo il palio presentato ieri notte a palazzo Trinci: un'opera di impronta astrattista, con una dominante rossa, ma anche con il bianco e l'oro, i colori di Foligno, insieme al blu e al nero che sono le tinte preferite dall'autore, Dario Agati, 33enne di Caltagirone, in Sicilia, ma romano di formazione artistica. Dopo la pausa del Covid, in cui la giostra tuttavia si è corsa, è tornata la "cena Grande", un evento al quale hanno partecipato circa 700 persone e che di fatto dà il via alle manifestazioni della prima edizione annuale della Quintana, quella di giugno.

I prossimi appuntamenti sono l'apertura delle taverne, giovedì primo giugno, mentre il giorno successivo vi sarà l'investitura del cavaliere e e l'ostensione delle bandiere.

