La sfida delle Telecomunicazioni

A Perugia è in corso il convegno annuale dell'associazione nazionale il Quadrato della Radio, che si occupa di telecomunicazioni. In questa edizione si parla di reti di cavi sottomarini, sui quali viaggia il 99% del traffico internet. Come per l'etere è in corso una vivace competizione internazionale.

Il convegno si tiene a Montemorcino di Perugia, nella sede di una delle aziende più avveniristiche della nostra regione, la Eagle Projects. Nata solo 7 anni fa, ora ha 600 dipendenti, fra i quali 200 ingegnere donne, e 40 milioni di fatturato. Gran parte dei cervelli, età media 34 anni, proviene dall'Università di Perugia. Alla Eagle si producono software, si lavora sull'intelligenza artificiale e si offrono servizi ai massimi operatori italiani delle telecomunicazioni, da Tim a Terna ad Acea, solo per citarne alcuni. Nel servizio le immagini di un cane robot, in grado di mappare i terreni più impervi. Eagle è presente anche in Grecia e Germania, ma è destinata ad espandersi in altri Paesi del mondo.

Nel servizio di Carlo Cianetti, montato da Federico Fortunelli, le interviste a Umberto De Iulio, Presidente "Quadrato delle Radio", e Giovacchino Rosati, CEO Eagle Projects