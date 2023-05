In ricordo di Falcone e Borsellino

Ricordare Falcone e Borsellino, le scorte, donne e uomini uccisi dalla mafia dalle mafie, dalla malavita, dall’illegalità e dalla sopraffazione in tutte le sue forme è un dovere verso le nuove generazioni. Tanti i segni di questo rinnovato rapporto tra istituzioni e scuole, oggi protagoniste, alla Sala dei Notari, insieme ai magistrati, in comune con lo striscione della scuola Pieralli, srotolato dalla finestra del Sindaco Romizi, o in provincia dove è stato presentato il progetto didattico “praticare la trasparenza e la legalità.

Al termine delle manifestazioni sono stati piantati due alberi: un olivo nel terreno vicino agli Arconi, sotto il palazzo di Giustizia e una talea dell’albero di Falcone, proveniente da Palermo, trapiantata all’interno della Procura Generale di Perugia

Massimo Angeletti ha intervistato Laura Reale, sostituto procuratore di Perugia e segretaria dell’Associazione Nazionale Magistrati. Montaggio di Francesco Battistelli