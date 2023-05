Polizia in cattedra

Cosa succede se si guida in stato di ebbrezza, come si eseguono i rilievi sulla scena del crimine, come le unità cinofile sono in grado di individuare armi e droga? Queste simulazioni allestite per far conoscere da vicino a bambini e ragazzi le attività della polizia, sono l'atto conclusivo del progetto "Pretendiamo legalità". Ciclo di incontri formativi che per tutto l'anno, in collaborazione con il ministero dell'istruzione, ha portato gli agenti nelle scuole della provincia di Perugia. Educare al rispetto, delle regole e degli altri, ma anche all'inclusione per prevenire bullismo e cyberbullismo, fenomeni in crescita anche in Umbria. Premiate in questura le scuole vincitrici del concorso collegato al progetto con i propri elaborati: la primaria Masi di Assisi, la secondaria di primo grado Perugia XII e la secondaria di II grado Salvatorelli Moneta di Marsciano. Tra i temi, il rispetto dell'ambiente ma soprattutto dell'altro, con un vademecum contro l'aggressività in rete e regole per le chat di gruppo. Obiettivo, evitare il ripetersi di episodi di cyberbullismo avvenuti in classe.

Nel servizio di Elisa Marioni, montato da Giorgio Belli, le parole del questore di Perugia Giuseppe Bellassai