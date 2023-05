In memoria di Samuel ed Elisabetta

Il 7 maggio del 2021, un'esplosione distrusse la Greengenetics a Canne Greche di Gubbio, laboratorio che produceva cannabis light. Persero la vita in due: Elisabetta D'Innocenti, 52 anni, e Samuel Cuffaro, 19. Dopo due anni di indagini, il processo inizierà il 25 maggio presso la Corte d'Assise di Perugia. Intanto oggi, alla vigilia dei due anni dalla tragedia, come lo scorso anno, si è svolta l'iniziativa promossa da "075 Never Again", presso la ex palestra di san pietro a Gubbio. Un evento a cui hanno partecipato amici e parenti delle due vittime. Tanta musica - la grande passione di Samuel - ma anche un momento di riflessione - e di informazione - sul tema della sicurezza sul lavoro: never again, "mai più": mai più morti come quelle di Samuel e di Elisabetta, mai più morti sul lavoro. Un auspicio che è stata accolto e rilanciato anche da Cgil, Cisl e Uil regionali, presenti all'evento.

Servizio di Lorenzo Materazzini, montaggio di Lorenzo Papi